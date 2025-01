1 Mit dem Einsatz von Löschschaum konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen ein brennendes Auto in Kornwestheim löschen. Fast wäre der Brand auf ein Wohngebäude übergesprungen.











In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg zu einem Großeinsatz in der Kreidlerstraße ausrücken. Gegen 3 Uhr stand dort eine Audi Limousine in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.