Kornwestheim: 73-Jähriger von Betrüger bestohlen– Polizei sucht Zeugen

Ein Betrüger, der vorgibt Spenden zu sammeln, bewegt einen 73-Jährigen, ihm zehn Euro zu geben. Während der Übergabe bestiehlt er offenbar den Senior.











Ein 73-Jähriger ist am Montag gegen 8.45 Uhr in der Eastleighstraße in Kornwestheim Opfer von einem Betrüger geworden, der angeblich Spenden sammelte. Der bisher Unbekannte täuschte gegenüber dem Senior vor, dass er für eine wohltätige Organisation sammelt, mit denen gehörlose Menschen unterstützt würden, so die Polizei. Er habe ein Klemmbrett mit einer vermeintlichen Spendenliste dabei gehabt, auf der bereits Namen und Spendenbeträge eingetragen waren.