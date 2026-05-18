Kornwestheim: 1,3 Promille - Doppelter Parkrempler kostet Seniorin den Führerschein
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Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine 73-Jährige ist beim Ausparken in Kornwestheim mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau getrunken hatte.

Ein Parkrempler ist eigentlich eine Bagatelle. Für eine 73-Jährige endete dieser in Kornwestheim jedoch mit dem Verlust des Führerscheins. Laut Polizei hatte die Seniorin ihren VW auf einem Parkplatz am Kimryplatz abgestellt. Beim Rückwärtsausparken gegen 19.30 Uhr stieß sie dann zunächst mit einem anderen VW zusammen. Anschließend fuhr die Frau vorwärts und prallte noch gegen einen geparkten Renault.

 

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 73-Jährige betrunken sein könnte. Tatsächlich ergab ein entsprechender Atemtest einen Wert von gut 1,3 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein der Seniorin. Der Schaden wird auf gut 4500 Euro geschätzt.

 