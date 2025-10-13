Korntaler Mieter von Vonovia in Not: Elf Tage lang ohne Heizung – und zeitweise war auch noch das Wasser weg

Mieter im Korntaler Bahnhofsviertel haben elf Tage lang ohne Heizung gebibbert. Zeitweise war auch das Wasser weg. Bei Heizungsproblemen ist der Eigentümer Vonovia kaum eine Hilfe.
Es ist Herbst, es ist kühl. Doch Armin Schuster (Name geändert) kann es sich in seiner Dreizimmerwohnung in der Weilimdorfer Straße in Korntal erst seit Donnerstagnachmittag kuschelig warm machen. Zuvor bibberten der Mittdreißiger, seine Frau und ihr Baby: Sie hatten elf Tage lang keine Heizung. „Das war für alle kalt.“