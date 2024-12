Korntal-Münchingeni: Papagei sitzt hoch im Baum

1 Ein Papagei suchte Schutz in einen Baum. Foto: Rometsch/ Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen

Mit Kescher und Fangnetz versuchte die Korntaler Polizei, zwei Papageien einzufangen. In rund zehn Metern Höhe saß einer der Vögel auf einem Ast – und war für die Tierrettung nicht mehr erreichbar.











Die Tierrettung Unterland war im Stadtteil Korntal im Einsatz, um zwei entflogene Graupapageien einzufangen. Einer der beiden Vögel hatte sich am Sonntagabend auf einem Baum in der Zuffenhauser Straße, aus seiner Sicht, „in Sicherheit“ gebracht. In rund zehn Metern Höhe saß er auf einem Ast – und war für die Tierrettung nicht mehr erreichbar. Die ehrenamtlichen Tierretter alarmierten deshalb gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr Korntal-Münchingen mit ihrer Drehleiter: Für die 30 Meter lange Leiter des Hubrettungsfahrzeugs stellte diese Höhe kein Problem dar.