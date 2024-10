6 Eine vermeintliche Rauchentwicklung hat am Donnerstag in Korntal-Münchingen zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Wegen einer vermeintlichen Rauchentwicklung kommt es am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Korntal-Münchingen. Vor Ort findet die Feuerwehr keinen Brand, dafür aber die Ursache für die zunächst unbekannte Wolke.











Zu einem Feuerwehreinsatz der kurioseren Art ist es am Donnerstagmittag in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) gekommen. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Korntal in die Südstraße gerufen, teilte der Einsatzleiter auf Nachfrage unserer Redaktion mit.