1 Die Feuerwehr wurde in die Martin-Luther-Straße gerufen, weil dort Rauch gesehen wurde. Foto: KS-Images.de/ Schmalz

Am Dienstag werfen Unbekannte Silvesterböller in eine Mülltonne und eine Umkleide in Korntal. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Unbekannte haben am Dienstagmittag in Korntal Silvesterböller in die Umkleide einer Sporthalle und in eine Mülltonne geworfen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße einen Böller in eine Mülltonne geworfen haben. Der Papiermüll fing daraufhin an zu brennen, ein Anwohner konnte das Feuer jedoch löschen.