Korntal-Münchingen - Gibt es in Korntal-Münchingen bald eine Musik-Kita? Oder einen Waldkindergarten? Oder beides? Die Stadtverwaltung sucht händeringend Personal – und deshalb Lösungen, um Erzieher sowohl zu gewinnen wie zu halten. In diesen Themen lägen „noch viel größere Herausforderungen und Risiken“ für den Bereich Kinderbetreuung als in der Frage des Platzangebots, sagte der Vize-Fachbereichsleiter für Familie, Bildung und Soziales, Jörg Henschke, im Gemeinderat. „Die Personalsituation ist die Daueraufgabe schlechthin. Wir werden neue Wege beschreiten müssen.“