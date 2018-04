Korntal-Münchingen Planung für ein zweites Fest der Sinne läuft

Von Franziska Kleiner 05. April 2018 - 16:34 Uhr

Die Kunst steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Ortsteil Münchingen. Der Organisator will Künstlern eine Plattform bieten, aber auch Identität stiften. Foto: factum/Archiv

Bei der Münchinger Kunstmeile arbeiten Veranstalter und Heimatmuseum zusammen. Die Ausstellungsorte sind ungewöhnlich.

Korntal-Münchingen - Gvido Esmanis will der Kunst und den Künstlern des Ortes eine Plattform geben. Nach dem Pilotprojekt im vergangenen Jahr soll der Kunsttag made in Münchingen zum festen Bestandteil des Münchinger Veranstaltungskalenders werden. „Seit Jahren inspiriert mich die lange Nacht der Museen in Stuttgart“, sagt Esmanis. Und nur eine Nuance kleiner als die Kunstnacht in Leonberg gestalte sich der Kunsttag made in Münchingen 2.0, meint der Organisator zu der im September stattfindenden Veranstaltung.

Kunst soll Beitrag zur Identifikation leisten

Die Vorbereitungen laufen. In wenigen Tagen, am Sonntag, 15. April, endet die Anmeldefrist für jene Künstler, die sich beteiligen wollen. Malerei, Bildhauerei, Literatur, Fotografie, Grafik und Musik sollen im September in Münchingen zu sehen sein. Mit diesem Event will Esmanis Identität stiften. Die Bürger sollen sich mit ihrem Ort und seiner Kultur identifizieren. Die Kunst soll dazu ihren Beitrag leisten.

Kunstmeile an voraussichtlich zwölf Orten

So entsteht eine Kunstmeile im Stadtkern Münchingens an voraussichtlich zwölf Orten. Bis heute haben sich laut der Veranstalter 30 Künstler angemeldet. Auf mehr als 4000 Quadratmetern werden mehrere Hundert Objekte gezeigt. Kindern, Jugendlichen, Senioren, Hobbykünstlern, Profis, Semiprofis und Autodidakten soll gleichermaßen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Werke der Bevölkerung zu zeigen. Scheunen, Gewölbekeller, Privathäuser, Gärten und Ateliers, eine Halle und die Kirche werden zu Ateliers und Galerien. In diesem Jahr kooperiert der Veranstalter zudem mit dem Heimatmuseum. Von 7. September bis 21. Oktober ist dort eine Ausstellung zur Gegenwartskunst in Münchingen zu sehen.