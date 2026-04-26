Korntal-Münchingen: Parkplätze bleiben Knackpunkt bei umstrittener Mehrzweckhalle

Pünktlich zum Start des kommenden Schuljahres soll die umstrittene neue Mehrzweckhalle in Münchingen eröffnet werden. Eine Baustellenführung gab jetzt erste Einblicke.
Die 75 Plätze für die Baustellenführung am Samstag waren ruckzuck ausgebucht. Wundern muss das nicht: Das 22-Millionen-Mammutprojekt ist in Korntal-Münchingen bekanntlich alles andere als unumstritten. Drei Gruppen zu 25 Personen führen Florian Fehrenbacher, Architekt beim Stuttgarter Büro 2BA, und der Projektleiter der Stadt, Egon Keim, am Vormittag durch die Halle, in der auch am Samstag unter Hochdruck gearbeitet wird.