Korntal-Münchingen: Parkplätze bleiben Knackpunkt bei umstrittener Mehrzweckhalle

Pünktlich zum Start des kommenden Schuljahres soll die umstrittene neue Mehrzweckhalle in Münchingen eröffnet werden. Eine Baustellenführung gab jetzt erste Einblicke.

Die 75 Plätze für die Baustellenführung am Samstag waren ruckzuck ausgebucht. Wundern muss das nicht: Das 22-Millionen-Mammutprojekt ist in Korntal-Münchingen bekanntlich alles andere als unumstritten. Drei Gruppen zu 25 Personen führen Florian Fehrenbacher, Architekt beim Stuttgarter Büro 2BA, und der Projektleiter der Stadt, Egon Keim, am Vormittag durch die Halle, in der auch am Samstag unter Hochdruck gearbeitet wird.

Gleich im vollverglasten Eingangsbereich müssen die Handwerker denn auch erst einmal gebeten werden, ihre Bohrmaschinen ruhen zu lassen. Kein Wort würde man sonst verstehen. Es ist offensichtlich: Die Zeit drängt. „Noch sind wir optimistisch, dass wir den Zeitplan einhalten können“, betont Keim. Nach „sicher“ klingt das nicht. Immerhin: Der Kostenrahmen von 22,4 Millionen Euro soll eingehalten werden, wie der Technische Beigeordnete der Stadt, Kai Langenecker, auf Anfrage erklärt.

Die neue Halle: groß und nachhaltig

Die Blicke der Teilnehmer gehen in der Dreifelderhalle immer wieder in die Höhe. Tatsächlich wirkt das Raumvolumen enorm groß. Die rund zehn Meter hohe Decke wird von mehr als 27 Meter langen massiven Holzträgern gestützt. Das verbaute Holz, erfährt man, stamme aus Fichte und Tanne und müsse mindestens zu 70 Prozent aus nachhaltigem Anbau stammen.

Am anderen Ende der Halle ist der Bühnenraum zu erkennen, auf dem später Theater, Musik und anderes Kulturelles dargeboten werden soll. Auch er kann zudem sportlich genutzt werden. Eine große Küche garantiert die Versorgung bei Veranstaltungen, sechs Umkleideräume mit Sanitärräumen reihen sich im Westen der Halle aneinander. „Geheizt wird alles über eine Fußbodenheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe“, erklärt Fehrenbacher. Den Strom produziert eine Solaranlage. „Wir sind damit bei der Energie annähernd bei null“, sagt der Architekt.

Die hohen, über den Funktionsräumen liegenden Fenster sind überraschenderweise undurchsichtig. „Die Beschichtung garantiert, dass das Licht gut gestreut wird“, erklärt der Architekt. Tatsächlich entsteht dadurch ein fast sakraler Eindruck, der auch den Zuschauern in der Halle später nicht entgehen dürfte. Für sie ist an der rechten Längsseite eine zweistufige Tribüne geplant, auf der knapp 130 Menschen Platz finden sollen.

Die Nachbarn sind immer noch skeptisch

Obwohl der rund 65 Meter lange, 45 Meter breite und über zehn Meter hohe Hallenkörper von außen abgestuft ist, wirkt er, mitten im Wohngebiet stehend, reichlich wuchtig. Die Wohnhäuser drum herum scheinen demgegenüber wie geschrumpft. Die Architekten bescheinigen dem Gebäude auch wegen seiner Außenwirkung einen „repräsentativen Charakter“.

In der Nachbarschaft sieht man den Neubau indes kritisch: so wie Anwohner Ralf Schmid, der glaubt, dass „die Halle am falschen Platz steht“. Ihm macht vor allem Sorgen, dass die Parkplätze nicht ausreichen. 62 sind geplant, dazu 216 Fahrradabstellplätze. „Wenn eine große Veranstaltung stattfindet, weiß ich nicht, wo die alle parken sollen“, sagt er. Platz für bis zu 800 Menschen soll die Multifunktionshalle in Zukunft bieten. Projektleiter Keim betont, es seien „so wenig Parkplätze wie möglich und so viel wie nötig“.

Kritik kommt auch von Stadträtin Anne-Hilde Föhl-Müller (Freie Wähler): Die Halle sei zu teuer, stehe an der falschen Stelle „und sie wird unheimlich viel Verkehr ins Wohngebiet ziehen“. Dass die benachbarte alte Buddenberg-Halle im Juli abgerissen werde, weil dort Parkplatzflächen für die neue Halle entstehen, hält die Bauingenieurin aus ökologischen Gründen für „nicht zeitgemäß“.

Endlich genügend Hallenkapazitäten für die Vereine

Begeistert sind die Sportvereine, wo die Not an ausreichenden Hallenkapazitäten seit Jahren groß ist. Robin Dolce, Sportvorstand des TSV Münchingen, betont, die Halle komme „zur richtigen Zeit“. Er schätzt, dass Münchingens größtem Sportverein zuletzt 20 bis 25 Prozent an Hallenzeiten fehlten. Der Verein will sein Sportangebot nun sogar ausweiten.

Beim Musikverein Münchingen freut man sich ebenfalls auf die neue Halle, wenngleich die zweite Vorsitzende Diana Seiler einräumt, dass „der Verein mit der alten Halle keine Probleme hatte“. Sorgen machen ihr die Auflagen, unter denen künftig die Halle bespielt werden darf. „Da müssen praktikable Lösungen gefunden werden“, sagt sie. Unklar sei auch, wo nun Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. Denn auf der bisherigen „Festwiese“ steht die neue Mehrzweckhalle.

Und Bürgermeister Alexander Noak? Er lobt den Hallenneubau am Schulcampus naturgemäß in höchsten Tönen und rechtfertigt damit auch die hohen Kosten: „Die neue Mehrzweckhalle am Schulareal ist eine Investition in die Zukunft und vor allem in die Bildungsstätten unserer Stadt“, sagt der Rathauschef. Sie schaffe längst benötigte Kapazitäten für den Schulsport sowie die sport- und kulturtreibenden Vereine im Münchingen.