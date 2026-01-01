Korntal-Münchingen: Neun Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus – drei Feuerwehrleute darunter
Rauch quillt aus dem Obergeschoss des Gebäudes in Korntal-Münchingen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Mehrere Bewohner atmen Rauch ein, als im Flur eines Hauses ein Feuer ausbricht. Rettungskräfte versorgen sie vor Ort. Was bislang über den Brand bekannt ist.

Neun Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Neben sechs Bewohnern des Hauses seien auch drei Feuerwehrleute betroffen gewesen, teilte die Polizei mit.  Demnach war das Feuer gegen 0.50 Uhr in einem Gebäude in der Johannes-Daur-Straße ausgebrochen.

 
Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie Rauch eingeatmet. Wie es zu dem Brand in einem Flur im dritten Obergeschoss kam, war zunächst unklar. Mehrere Wohnungen seien durch den Brand unbewohnbar. Der entstandene Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

 