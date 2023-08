1 Die umgekippten Paletten. Foto: Andreas Rometsch

Auf unebenem Boden gestapelt: Etliche Mauersteine krachten auf die Straße.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Turm aus übereinander gestapelten Mauersteinen ist am Freitag in Korntal auf die Straße gekracht. Wie der Sprecher der Korntal-Münchinger Feuerwehr berichtet, hatten wohl Handwerker die unverputzten Mauersteine am Freitag auf einer Baustelle in der Hermann-Hesse-Straße in Korntal übermannshoch auf zwei Paletten gestapelt auf unebenem geschotterten Untergrund – wohl aber nicht ganz lotrecht.