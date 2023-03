8 Ein Kleintransporter kam von der Autobahn 81 ab. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Ein Kleintransporter kommt von der A 81 ab und fliegt über die Leitplanke. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Ein langer Stau bildet sich. Wie es wohl zu dem Unfall kam.









Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Sie saßen in einem Kleintransporter, der gegen 15.15 Uhr von der Fahrbahn abkam, über die Leitplanke flog und dort auf der Seite liegen blieb, wie die Polizei mitteilte.

Unter den Verletzten: Der 44-jährige Fahrer des VW-Transporters sowie seine 12-jährige Beifahrerin. Beide wurden zur Versorgung und weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall nahe Korntal-Münchingen stark beschädigt, die Insassen nach Angaben eines Polizeisprechers aber eher leicht verletzt. Die Unfallursache ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen, eine medizinische Ursache erscheint jedoch wahrscheinlich.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste die Richtungsfahrbahn Heilbronn mehrfach kurz gesperrt werden, da unter anderem ein Rettungshubschrauber auf der Straße landete. Es entstand zeitweise ein Stau von vier Kilometern.