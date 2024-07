Hoher Schaden bei Einbruch in Hofladen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein unbekannter Einbrecher hat in Münchingen einen deutlich höheren Sachschaden verursacht, als er Beute gemacht hat: Bei dem Einbruch in einen Hofladen in dem Korntal-Münchinger Stadtteil hat der Unbekannte mehrere Hundert Euro Wechselgeld gestohlen.