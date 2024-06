Korntal-Münchingen hilft der Ukraine: Noch ein Promi unterstützt Baschtanka

1 Roland Baisch steht seit vielen Jahrzehnten auf der Bühne. Seine Karriere hat der Mann aus Korntal anno 1976 als Schauspieler begonnen. Foto: Pressefoto

Der Korntal-Münchinger Musiker und Entertainer Roland Baisch und die High’n Mighty Big Band geben ein Benefizkonzert. Mehrere Promis aus dem Ort haben sich schon für die vom Krieg gebeutelte ukrainische Stadt eingesetzt.











Die Strohgäu-Kommune beheimatet so einige Promis aus der Musikszene – die sich auch noch gern für gute Zwecke einsetzen. So kommen an diesem Dienstag, 25. Juni, zwei laut der Stadtverwaltung „berühmte Korntaler Musikinstitutionen“ zusammen, um weitere Spendengelder für die Menschen in der vom Krieg gebeutelten ukrainischen Stadt Baschtanka zu generieren: der Entertainer Roland Baisch und die High’n Mighty Big Band treten um 19 Uhr in Münchingen im Widdumhof für ein Benefizkonzert auf.