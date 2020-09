Gebäudeanbau steht in Flammen – 50.000 Euro Schaden

7 Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

In Korntal-Münchingen ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen mussten das Wohnhaus verlassen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Ludwigsburg - In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitagabend gegen 23.10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Laut Polizeiangaben habe der Anbau eines Wohn- und Gewerbegebäudes an der Ecke Stuttgarter Straße/Kronenstraße gebrannt.

Insgesamt 36 Feuerwehrleute konnte gerade noch verhindern, dass sich das Feuer auf das angrenzende Gebäude ausbreiten konnte. Vier Menschen mussten das Wohnhaus für die Dauer des Einsatzes verlassen. Noch ist unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte.