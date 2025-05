Korntal-Münchingen: Europafeier im Zeichen des Friedens

1 Gedenkstunde anlässlich des Europatags. Foto: Simon Granville

In Korntal-Münchingen gedenken Vertreter der Stadtverwaltung, dem Gymnasium und den Partnerstädten gemeinsam mit Bürgern dem Kriegsende vor 80 Jahren.











Die Friedenslinde in Korntal-Münchingen wurde im Rahmen des Europatages 1995 in Erinnerung an 80 Jahre Kriegsende vom BUND Korntal-Münchingen gepflanzt, gemeinsam mit der Stadt Korntal-Münchingen und vielen Bürgern. Auch daran erinnerten etliche Korntal-Münchinger und ihre Gäste aus Europa am Samstag mit einer Feier, einen Tag nach dem eigentlichen Europatag. Am 9. Mai fanden in ganz Europa Veranstaltungen statt, um an den 9. Mai 1950 zu erinnern. An diesem Tag hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman seinen Plan zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgestellt.