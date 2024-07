1 Der Parcours In Münchingen. Foto: /imon Granville

In vielen Orten ist sie noch in Planung, in Korntal-Münchingen steht sei bereits: eine Calisthenics-Anlage. Wie in anderen Kommunen auch, hat der Jugendgemeinderat sie auf initiiert.











Hangeln, Liegestützen – all’ das an der frischen Luft: Am Jugendplatz in Münchingen kann jetzt auch die eigene Fitness trainiert werden. Dutzende Übungen an den Stangen können hier die eigene Fitness durch den Einsatz von Eigengewicht verbessern.