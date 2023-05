1 Die Tat soll in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände einer Asylunterkunft in Münchingen verübt worden sein. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Auf dem Gelände einer Asylunterkunft in Korntal-Münchingen ist es zu einem Angriff auf eine Frau gekommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 24 Jahre alter Mann aus Korntal-Münchingen ist wegen eines sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Stuttgart mit. Die Tat soll in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände einer Asylunterkunft in Münchingen verübt worden sein. Der Mann sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.