1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 28-jähriger soll am Dienstagabend zwei 15-Jährige in der S-Bahn der Linie S 6 sexuell belästigt haben. Zeugen sollen den Täter angesprochen haben.











Link kopiert



Ein 28-Jähriger soll am Dienstagabend zwei 15-Jährige in der S-Bahn der Linie S 6 sexuell belästigt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bestiegen die beiden 15-Jährigen die S-Bahn in Stuttgart-Stadtmitte und setzten sich in eine Vierersitzgruppe.