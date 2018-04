Korntal im Kreis Ludwigsburg Sechsjähriger bei Unfall schwer verletzt

Von red/aks 13. April 2018 - 15:42 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Deckerstraße/Hans-Sachs-Straße. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung in Korntal zusammen. Ein sechsjähriger Junge war wohl nicht angeschnallt und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt.

Korntal-Münchingen - Zu einem schweren Unfall mit einem verletzten Kind ist es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr in Korntal (Kreis Ludwigsburg) gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Deckerstraße unterwegs und wollte über die Kreuzung der Hans-Sachs-Straße fahren. Er fuhr wohl zögerlich in die Kreuzung hinein und ließ mehrere Fahrzeuge von rechts passieren. In der Mitte der Kreuzung stieß der Passat mit dem VW Golf eines 42-Jährigen zusammen, der auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Sechsjähriger schwer verletzt

Vermutlich war der sechsjährige Sohn des Passatfahrers, der auf dem Beifahrersitz saß, nicht angeschnallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der kleine Junge gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Sein Vater wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 bei der Polizei zu melden.