1 Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Foto: Uncredited/KCNA via YNA/dpa

Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.











Link kopiert



Pjöngjang / Seoul - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere tieffliegende Marschflugkörper getestet. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die Flugkörper am Dienstag (Ortszeit) erfolgreich über dem Gelben Meer westlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.