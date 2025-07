Korber macht Karriere auf Umwegen: Hauptschule, abgebrochene Lehre – und jetzt geht’s für Pascal an die US-Eliteuni

1 Pascal Seitz in einem Seminarraum der Fachhochschule Aalen, wo er gerade den Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik macht Foto: Martin Tschepe

Als Pascal Seitz auf die Hauptschule in Korb kam, war er ein frustrierter Junge. 18 Jahre später ist er ein selbstbewusster Mann, der zielstrebig den Weg zum Traumjob verfolgt.











Pascal Seitz sitzt in seinem BMW-Coupé, der Sportwagen rollt auf der Bundesstraße 29 an Schorndorf vorbei in Richtung Ostalbkreis. Noch ein paar Minuten, dann ist der junge Mann in Aalen, wo er an der Fachhochschule Wirtschaftsinformatik studiert. Er hat seinen Bachelor quasi in der Tasche, alle Prüfungen sind geschrieben, es fehlt nur noch die Abschlussarbeit. Wer hätte das gedacht, damals in der Hauptschule, dass der kleine, ein bisschen pummelige Pascal mal Akademiker wird, der verschüchterte Bub aus Korb im Remstal.