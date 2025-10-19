Bei goldenem Oktoberwetter feiern Hunderte in Korb Kirbe, Krämermarkt und verkaufsoffenen Sonntag. Bürgermeister Motschenbacher lobt das Engagement des BDS und der Geschäfte.
Strahlende Gesichter, volle Gassen und goldener Sonnenschein – die Korber Kirbe hat am Sonntag gezeigt, dass die Gemeinde feiern kann. „Ein großartiges Engagement vom Bund der Selbstständigen und von allen, die hier mitmachen“, sagte Bürgermeister Markus Motschenbacher, der an diesem Tag auch in den geöffneten Geschäften vorbeischaute.