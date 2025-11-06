Die Café-Fee Andrea Tramer musste aus der Korber Ortsmitte ausziehen – und eröffnet am Wochenende in der Neuen Kelter ihr neues Domizil.
Viele Menschen in der Region Stuttgart kennen sie durch ihr mobiles Café, von dem aus sie etwa auf dem Waiblinger Rosenmarkt, bei der Oldtimer-Rallye oder anderen attraktiven Events mit ebenso attraktiven Kaffeevariationen die Anhänger des schwarzen, wachhaltenden Getränks lockt. In der Winterzeit jedoch hatte Andrea Tramer auch ihr festes Domizil – und zwar in ihrem Atelier in der Winnender Straße in Korb.