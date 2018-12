Korb im Rems-Murr-Kreis 17-Jähriger versucht brennenden Partyraum zu löschen

Von aim 20. Dezember 2018 - 16:34 Uhr

Am Mittwochabend hat es in Korb (Rems-Murr-Kreis) gebrannt. Ein Partyraum und eine angrenzende Garage standen in Flammen. Versuche, den Brand zu löschen, blieben erfolglos.





5 Bilder ansehen

Korb - Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr hat eine Garage in Korb (Rems-Murr-Kreis) gebrannt. Verletzt wurde niemand, aber es soll laut der Polizei ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro entstanden sein. Grund für die Flammen könnte laut dem Polizeibericht ein technischer Defekt eines Gasheizers sein.

Mehr zum Thema

Das Feuer war im Partyraum, der an die freistehende Garage angebaut ist, ausgebrochen. Ein 17-jähriger Bewohner des daneben stehenden Wohnhauses versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Doch seine Bemühungen blieben erfolglos: Das Feuer breitete sich auf die ganze Garage aus, dicker Rauch quoll aus allen Fenstern.

Die Feuerwehr Korb rückte mit fünf Fahrzeugen an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.