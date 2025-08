In mehreren Kommunen des Rems-Murr-Kreises werden Fassaden und Hallen zur Zielscheibe von Farb- oder Gipsattacken. Wer steckt dahinter – und was soll die Botschaft sein?

Im Rems-Murr-Kreis häufen sich in jüngster Zeit Fälle von Vandalismus. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, haben Unbekannte in mehreren Kommunen öffentliche und private Gebäude mit Farbe und Materialien beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Korb hinterließen mutmaßliche Sprayer ihre Spuren. In der Nacht auf Montag sprühten Unbekannte ein etwa ein Meter großes Gesicht auf das Tor einer Garage in der Heppacher Straße. Eine Karikatur? Ein Statement? Oder reiner Vandalismus? Die Deutung bleibt offen, der Schaden: rund 200 Euro. Für die Eigentümer bleibt es ein Ärgernis, für die Polizei in Waiblingen ein weiterer Fall, der unter der Telefonnummer 07151/950422 Hinweise benötigt.

Lastwagen-Halle der Stadtwerke Fellbach beschmiert

Ebenfalls Sprayer waren in Fellbach unterwegs: Die Rückseite einer LKW-Halle der Stadtwerke wurde in der Nacht auf Montag mit einem Graffiti-Schriftzug verunstaltet. Die Farbdosen waren schnell gezückt, der Schaden mit 150 Euro zwar gering – doch die Botschaft laut: öffentlicher Raum wird zur Leinwand. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0711/57720.

In Remshalden traf es das Rathaus am Marktplatz. Wie erst jetzt bekannt wurde, muss zwischen Freitag, 18. Juli, und Montag, 21. Juli, eine Fassade mit einer gipsartigen Masse beschmiert worden sein. Der Schaden: rund 1000 Euro. Wer hinter der Tat steckt, ist unklar. Der Polizeiposten Weinstadt ermittelt und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 07151/65061.

Die Polizei steht vor einem Puzzle aus Farbe, Gips und Symbolen. Die Ermittlungen laufen.