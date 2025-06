Was steckt dahinter? An einem Strand bei Antalya wurde eine geschützte Meeresschildkröte ohne Kopf aufgefunden.

In der türkischen Provinz Antalya haben sich im Juni zwei sehr unterschiedliche Vorfälle mit Meeresschildkröten der Art Caretta caretta ereignet. Während in einem Fall Schüler und Rettungskräfte ein verletztes Tier erfolgreich retten konnten, schockierte ein anderer Fall, bei dem eine Schildkröte ohne Kopf aufgefunden wurde.

Am Koru-Strand in Gazipaşa entdeckten aufmerksame Schüler des örtlichen Gymnasiums eine verletzte Meeresschildkröte, die eine Angelschnur verschluckt hatte. Die jungen Retter alarmierten umgehend die Behörden. In einer dreistündigen Rettungsaktion gelang es einem Team aus Küstenwache, Landwirtschaftsbehörde und städtischen Veterinären, die Angelschnur zu entfernen und das Tier nach einer Beobachtungsphase wieder ins Meer zu entlassen.

Lesen Sie auch

Karettschildkröte geköpft?

Nur wenige Tage zuvor war es jedoch am selben Strand zu einem traurigen Vorfall gekommen. Eine Karettschildkröte, die sich auf dem Weg zur Eiablage befand, wurde ohne Kopf aufgefunden. Laut Medienberichten - unter anderem in der deutschsprachigen Ausgabe der Hürriyet - sei das Tier von Unbekannten enthauptet worden, hieß es zunächst. Berichte lösten in der Bevölkerung große Empörung aus. Bei einer Untersuchung durch das zuständige Personal der Behörden wurde dann aber festgestellt, dass die Schildkröte möglicherweise durch einen Bootspropeller im Meer gestorben ist.

Die Caretta caretta zählt zu den bedrohten Arten und die türkische Mittelmeerküste ist eines ihrer wichtigsten Nistgebiete. Trotz bestehender Schutzprogramme kommt es mitunter zu Übergriffen auf die Tiere. Anwohner fordern nun verstärkte Kontrollen, besonders während der Brutzeit.