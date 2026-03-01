Immer mehr Urlaubsziele sagen Massentourismus den Kampf an, darunter auch Capri. Auf der italienischen Insel gelten ab diesem Sommer zum Schutz der Bewohner neue Regeln.
Seit Jahrzehnten gilt die italienische Insel Capri als Traumreiseziel. Das hat aber seinen Preis. Zwar spült der Tourismus viel Geld in die Kassen vor Ort, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, ist man aber im Regelfall alles andere als ungestört. Um die Belastung für Bewohnerinnen und Bewohner zu reduzieren, greifen in der Hochsaison in diesem Sommer - voraussichtlich ab dem Mai - neue Regelungen.