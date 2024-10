Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt

1 Biden hat seine Stimme bereits abgegeben. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

In den USA kann man schon vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November im Wahllokal seine Stimme abgeben. Das nutzt auch der wohl prominenteste Wähler.











Washington/Wilmington - Rund eine Woche vor der US-Wahl hat Präsident Joe Biden seine Stimme bereits abgegeben. Der 81-Jährige stimmte in einem Wahllokal in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware ab.