Kopenhagen: Björks Tochter erobert den Laufsteg auf der Fashion Week

Björks Tochter Ísadóra Bjarkardóttir Barney begeistert in einem romantischen Kleid auf der Fashion Week in Kopenhagen. Das junge Model durfte eine Jubiläumsshow eröffnen.
Große Ehre für Björks (59) Tochter Ísadóra Bjarkardóttir Barney (22): Sie durfte eine Show auf der Fashion Week in Kopenhagen eröffnen. Zum zehnten Jubiläum des dänischen Labels Cecilie Bahnsen zeigte sie sich in einem weiß-transparenten Tüllkleid. Das romantische Dress schmückten Blumen-Details und Schleifen an den Trägern. Das Ungewöhnliche an dem Look: Weiße Sneaker und Kniesocken ergänzten das Kleid. Dazu trug die Tochter der isländischen Sängerin einen glitzerndes Make-up und stylte ihre Haare in Wellen.