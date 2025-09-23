Kooperationsabkommen: Wie Donald Trump der Uni Heidelberg hilft

Junge Wissenschaftler aus den USA sollen im Südwesten ein akademisches zu Hause finden. Beide Unis zusammen wollen um Drittmittel werben.
Donald Trump ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Universitäten Harvard und Heidelberg ein umfangreiches Kooperationsabkommen unterzeichnet haben. Aber er hat die Verhandlungen massiv beschleunigt. „Wir waren schon in Gesprächen“, sagt Frauke Melchior, die Rektorin der Heidelberger Uni, dann habe der US-Präsident die Attacken auf die Wissenschaft verstärkt. „Das hat wie ein Katalysator gewirkt“, sagt die Molekularbiologin.