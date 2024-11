Konzil von unten in Stuttgart: Katholiken streiten für mehr Reformen

Konzil von unten in Stuttgart

1 Viele junge Menschen interessieren sich für die Kirche, hier beim Katholikentag im Mai 2022 in Stuttgart. Foto: imago//Jens Schulze

Zum zweiten Mal veranstalten reformwillige Katholiken in Stuttgart ein Konzil von unten an diesem Samstag. Für den weiteren Prozess kommt aus Filderstadt die Forderung nach einer unabhängigen Juristin nach dem Vorbild von Elisabeth Selbert.











Wer in der katholischen Kirche auf Reformen setzt, benötigt viel Geduld, Zuversicht, Beharrungsvermögen und den Glauben daran, dass sich dies doch alles irgendwann irgendwie zu einem Guten fügt. Schon im vergangenen Jahr hat im Oktober mit viel Elan in Stuttgart ein Konzil von unten stattgefunden mit Reformvorschlägen, die auch außerhalb des engeren Kirchenkontexts viele fordern: Frauen in Weiheämtern, Zölibat als freiwillige Lebensentscheidung, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, überhaupt mehr Beteiligung der Gläubigen bei kirchlichen Entscheidungen.