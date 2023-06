1 Die Fantastischen Vier im aktuellen Prospekt von Aldi (Ausschnitt) Foto: red

Konzerttickets für die Fantastischen Vier gibt's vorerst nur bei Aldi. Dass sie ihre Fans zum Billigdiscounter locken, sollte Thomas D., Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon peinlich sein, findet Gunther Reinhardt.









Stuttgart - Es soll ja Menschen geben, die keinen großen Unterschied zwischen Popmusik, Fischstäbchen und Orangenlimonade machen, die die Lieder, die sie hören, die Bands, die sie mögen, als normale Konsumprodukte verstehen. So jemand stört sich wahrscheinlich auch nicht daran, wenn Popmusiker sich als Werbeträger für Waschmittel, Autoreifen, Energydrinks, Mobilfunkanbieter oder – wie im Fall der Fantastischen Vier – für einen Billigdiscounter verdingen. Denn das Hip-Hop-Quartett spielt den Lockvogel für Aldi. Fans, die sich die besten Plätze für die Tour sichern wollen, die die Fantastischen Vier am 4. Juli 2020 in die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart führen wird, müssen sich dort die Eintrittskarten besorgen. Erst nach zwei Wochen gibt es Tickets dann im freien Verkauf.