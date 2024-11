Konzertreihe „Musik am 13.“: Konzertgottesdienst zwischen allen Stühlen

1 „Herr, mach uns zum Werkzeug deines Friedens“, singen die Chöre. Foto: Bulgrin

Zum 100. Geburtstag des Musikers und Humanisten Klaus Huber: Die Reihe „Musik am 13.“ reanimiert in der Lutherkirche in Bad Cannstatt ein vergessenes Werk des Komponisten. Bei „Sonne der Gerechtigkeit“ darf das Publikum sogar mitsingen.











Wenn Musik etwas sagen will, dann kann sie das nicht allein. Sie ist kein Zeichen für etwas anderes; sie ist nur das, was erklingt. Wenn ein Komponist eine politische Botschaft aussenden möchte, dann braucht er Konkreteres als Klänge, also: die Sprache. So ist es auch Klaus Huber ergangen, einem der politischsten Köpfe der Neuen Musik im 20. Jahrhundert. Der 2017 verstorbene Schweizer, der am 30. November seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, hat sich als Erbe Schönbergs und vor allem Weberns verstanden, er hat serielle Musik geschrieben und später auch orientalische Einflüsse verarbeitet. In erster Linie aber war Huber Humanist: ein vom Geist der 68er entflammter Kämpfer für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gipfelpunkt seiner sozial engagierten Musik war Ende der 1970er Jahre „Erniedrigt – geknechtet – verlassen – verachtet“, ein groß dimensioniertes oratorisches Werk, das Unterdrückung, Armut, Hunger, Folter, Gefangenschaft und Machtmissbrauch anprangert.