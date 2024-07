Konzertreihe „Musik am 13.: Hoffnung, Freude, Trost – und ein Stromausfall

1 Gute Solostimme: Tenor Lars Tappert beim Auftritt in der Stadtkirche in Bad Cannstatt. Foto: Roberto Bulgrin/Roberto Bulgrin

In der Bad Cannstatter Konzertreihe „Musik am 13.“ treffen drei Bach-Kantaten auf zwei neue Orchesterwerke.











Von einem achteckigen Raum kathedraler Weite mit einem leeren Wasserbecken in der Mitte träumte Farzia Fallah, als sie „Windows letting in strange lights“ komponierte: einem Raum mit bunten Bleiglasfenstern und einer Luke, die einzelne Lichtstrahlen hineinlasse, schreibt die iranische, seit 2007 in Deutschland lebende Komponistin. Klar, die Acht steht im Christentum für die Auferstehung Christi, und achteckig sind oft auch Taufkapellen und Taufbecken. In der Uraufführung ihres Werks in der Bad Cannstatter Stadtkirche im Rahmen eines Sonderkonzerts der Reihe „Musik am 13.“ wurde das „strange light“, das in die heilige Dunkelheit des assoziierten Raums fällt, als intensiver Hornruf oder in immer wieder aus neuen Impulsen erwachsenden, lebendig bewegten, irisierenden Klängen erlebbar. Alles entwickelte sich aus einem einsamen Flötenflatterzungenton: flächig, sich langsam aufschichtend in farbigen Stimmen, in mikrotonalen Abtönungen bebend, flirrend, sirrend, sich reibend. Feine Musik, in der sich der Spirit der folgenden Bachkantate „Es wartet alles auf dich, daß du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit“ BWV 187 auf sinnliche Weise widerspiegelte – wunderbar umgesetzt vom Stuttgarter Kammerorchester in der Leitung von Jörg-Hannes Hahn.