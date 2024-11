Konzertreihe Kulturm in Stuttgart: Nach großem Erfolg: Kulturbühne des Fernsehturms wird fortgesetzt

Konzertreihe Kulturm in Stuttgart

1 Die Macher der Reihe Kulturm mit Künstler Wolfgang Selje (rechts) Foto: Andreas/Engelhard

Höher hinaus geht’s für Kleinkünstler in Stuttgart kaum: Dem Himmel so nah ist die Bühne des Fernsehturms, die im ersten Jahr unter dem Titel „Kulturm“ stets ausverkauft war. Nach dem Erfolg ist klar: Fortsetzung folgt. Wer spielt 2025?











Stuttgart liebt ihn: Der Fernsehturm ist ein würdiger Anwärter aufs Weltkulturerbe der Unesco. Mit Comedy, Kleinkunst, Musik und Theater aus der Region soll der Stolz der Stadt noch attraktiver werden. Die neue Veranstaltungsreihe Kulturm auf der Eventebne des Stuttgarter Wahrzeichens hat im ersten Jahr für stets ausverkaufte Konzerte auf 144 Metern Höhe gesorgt. Jetzt steht das Programm für 2025 mit zehn weiteren Terminen fest – in aller Regel tritt einmal im Monat an einem Montag eine Künstlerin oder ein Künstler in dieser Reihe auf.