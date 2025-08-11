Konzertreihe in der Kirche: Himmlische Klänge krönen Marbacher Orgelsommer

Trotz kurzfristiger Änderungen ist Bezirkskantor Andreas Willberg zufrieden: Die traditionelle Marbacher Konzertreihe war ein Erfolg.
Sonntagabend in der Alexanderkirche: „Das war eine ganz tolle Leistung! Vielen, vielen Dank!“ Mit diesen Worten und einem großen Blumenstrauß würdigte Ralf Schäfer, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins Evangelische Kirchenmusik, Bezirkskantor Andreas Willberg. Der hatte nicht nur wenige Augenblicke zuvor mit Bravour das letzte Konzert des Marbacher Orgelsommers beendet. Willberg hatte auch an zwei weiteren Abenden dafür gesorgt, dass trotz Absagen die zahlreichen Besucher in den musikalischen Genuss kamen. Einfach, indem er sich jeweils selber an die Voit-Orgel setzte.