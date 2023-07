Konzertprojekt in Korntal-Münchingen

1 Voller Hoffnung: Das Konzertprogramm der Sängerin Fola Dada mit Bobbi Fischer am Klavier und Veit Hübner am Kontrabass Foto: Jürgen Bach

Fola Dada, Roland Baisch, Veit Hübner: Hochkarätige Korntal-Münchinger „Urgewächse“ trotzen Corona mit Konzerten. Die können von März an im Internet abgerufen werden.









Korntal-Münchingen - Man könnte meinen, in einer Zeit vor – oder nach – Corona zu sein: In der Korntaler Stadthalle singt auf der Bühne Fola Dada, spielt Bobbi Fischer das Klavier und Veit Hübner den Kontrabass. Das Trio könnte für einen Auftritt proben, der später vor Hunderten Zuhörern stattfindet. Oder schon mitten in einem solchen Auftritt sein.