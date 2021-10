Fall aus Alb-Donau-Kreis bei „Aktenzeichen XY“ Auf Weg zur Schule verschwunden – 16-Jährige seit Monaten vermisst

Die Polizei sucht weiterhin nach einer 16-Jährigen, die Ende Juli auf ihrem Weg zur Schule in Rechtenstein verschwand. Bilder der Vermissten sind in unserer Fotostrecke. Der Fall wird am Mittwoch auch bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ behandelt.