1 Idee der Trias GmbH: Konzertforum am Neckar Foto: Visualisierung:/ Isin & Co.

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD im Stuttgarter Gemeinderat wollen einen Grundsatzbeschluss zum Bau des „Konzertforums am Neckar“ noch vor Pfingsten. Dabei reagieren die Fraktionen auch auf Kritik.











Nach Beratungen in den Fachausschüssen Kultur und Medien sowie Städtebau drängen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD auf einen Grundsatzbeschluss zur Neuentwicklung des Rilling-Areals in Bad Cannstatt zu einem „Konzertforum am Neckar“. „Die Stadtverwaltung bereitet einen Grundsatzbeschluss zum ,Konzertforum am Neckar‘ unmittelbar nach den Pfingstferien vor“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag.