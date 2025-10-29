Konzertfilm „M“ von Depeche Mode: Hypnotischer Tanz mit dem Tod

Depeche Mode's neuer Konzertfilm "M" verbindet düstere Musik mit mexikanischer Kultur. Herausgekommen ist ein flimmender Bilderreigen um den eigentlich Konzertauftritt.
Viel mehr Tanz mit dem Tod als im neuen Konzertfilm „M“ geht vermutlich nicht: Die britische Elektrorockband Depeche Mode hat ohnehin einen starken Hang zu düsterer Musik, das jüngste Album „Memento Mori“ (übersetzt etwa „Bedenke, dass Du sterben wirst“) verfolgt den Tod und die Vergänglichkeit als inhaltliches Konzept. Der mexikanische Regisseur Fernando Frías hat dies in seinem Film, der seit Dienstag weltweit in den Kinos ist, verschmolzen mit der Kultur seiner Heimat, in der der Tod wesentlich präsenter ist als in vielen anderen Kulturen. Herausgekommen ist ein sehenswerter Konzertfilm über die drei Livekonzerte der „Memento-Mori-Tour“ in Mexico City im September 2023, nach dessen Abspann aber doch die Frage aufkommt, warum es ihn überhaupt gibt.