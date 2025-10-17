Konzerte: Verdammt ich lieb dich - Matthias Reim auf Jubiläumstour

Vor 35 Jahren stürmte Matthias Reim mit «Verdammt ich lieb' dich» die Charts. Im kommenden Jahr möchte der Schlagersänger das Jubiläum seines Hits und seines Debütalbums auf großer Bühne feiern.
Dresden - Vor 35 Jahren landete Matthias Reim mit "Verdammt ich lieb' dich" einen Riesen-Hit, aus diesem Anlass geht der Popmusiker 2026 auf Jubiläumstour. Los geht es am 23. Mai in der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden, heißt es in einer Ankündigung. Bis zum 30. Dezember kommenden Jahres werde der 67 Jahre alte Schlagersänger durch Deutschland touren. Der Titel der Tour lautet "Matthias Reim - 35 Jahre "Verdammt ich lieb' dich"".