8 Ende August ist Schäferlauf, und dazu gehört traditionell ein Lauf übers Stoppelfeld – barfuß. Aber die Region hat noch viel mehr zu bieten: von Techno bis zum Estival. Foto: dpa//Wolfram Kastl

Erst Pandemie, jetzt Ukraine-Krieg, die Welt ist im Krisenmodus. Es ist aber menschlich, sich nach besseren Zeiten zu sehnen. Dieses Jahr sind in der Region viele Konzerte und Feste geplant – und ganz neue Festivals.















Link kopiert

Stuttgart - Es sind schwierige Tage. Wir schauen entsetzt und zunehmend verängstigt in Richtung Ukraine und Russland. Und als wäre das nicht genug, wütet Corona nach wie vor. Es ist wichtig, dass wir uns über den Krieg informieren und Stellung beziehen. Und es ist wichtig, dass wir die Pandemie nicht aus den Augen verlieren. Doch es ist auch erlaubt, zwischendurch mal von besseren Zeiten zu träumen, etwa vom Sommer in der Region Stuttgart.

Für dieses Jahr sind mehrere große Festivals, Konzerte und andere Veranstaltungen in Stuttgart und der Region geplant. Darunter sind auch Events, die so noch nie stattfanden; etwa das Dukeland Festival am Schloss Monrepos in Ludwigsburg oder das „Estival“, ein 13-tägiges Sommerfestival in Esslingen.

Wir haben eine Übersicht erstellt, worauf man sich dieses Jahr freuen darf – trotz allem, was gerade passiert.

Dukeland Festival in Ludwigsburg

Es ist eine Premiere: Am Schloss Monrepos soll am Samstag, 11. Juni, gefeiert werden – und zwar so richtig. Zwischen Schloss, See und Garten wird elektronische Musik aufgelegt. Anfang März soll das Line-up verraten werden, es solle aber „qualitativ gigantisch werden“, heißt es. „Da das Gelände mit 26 000 Quadratmetern schön groß ist, können sich einerseits unsere Gäste wunderbar verteilen – andererseits könnten theoretisch bis zu 15 000 Personen kommen“, sagt Marius Lehnert von der Stuttgarter Veranstaltungsfirma Lebemi. „Wir sind gespannt, wie viele es am Ende in diesem ersten Jahr werden.“ Die Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft, nun gibt es noch Karten für 46,90 Euro plus eine Vorverkaufsgebühr von 4,69 Euro. Tickets gibt es hier.

Estival in Esslingen

Ebenfalls eine Premiere gibt es dieses Jahr in Esslingen. Aus dem bisherigen Esslinger Sommer beziehungsweise dem Zwiebelfest ist das sogenannte Estival geworden, ein 13-tägiges Sommerfestival, das erstmalig von der Stadt organisiert wird. Von 29. Juli bis 10. August soll es „Begegnungen, Schlemmereien und Erlebnisse im Zeichen des Genusses“ geben. Auf dem Markt- und Rathausplatz sollen 20 Holzlauben aufgebaut werden, die von Gastronomen aus Esslingen und Umgebung bespielt werden. Zudem ist ein tägliches Kulturprogramm in den Lauben geplant, außerdem gibt es Livemusik, Shows mit Akrobatik und Comedy, Kinderprogramm sowie Unterhaltungs- und Mitmachangebote. An zwei Abenden projizieren Lichtkünstler Illuminationen auf die Fassaden der Häuser.

Jetzt muss nur noch pandemietechnisch alles klappen. „Wir sind optimistisch, aber beobachten die Lage sehr genau“, sagt Michael Metzler von Esslingen Marketing. Ob das Estival tatsächlich stattfinde, wolle man so spät wie möglich entscheiden, „das heißt drei Monate vor Veranstaltungsbeginn“. Möglich sei dies nur, wenn die Wirtschaftlichkeit für alle Beteiligten, insbesondere die Gastronomiebetriebe, gewährleistet sei. Dazu müssten die Coronaauflagen im Sommer „massiv gelockert“ werden. Denn es solle eine offene Veranstaltung sein, auf Einlasskontrollen wolle man verzichten. „Auf gewisse Auflagen kann man reagieren, bei anderen müssten wir uns überlegen, ob das noch funktioniert.“ Insgesamt seien mindestens 100 000 Besucher erforderlich, „um eine ausreichende Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten“.

Frühlingsfest und historisches Volksfest in Stuttgart

Nach zwei Jahren Coronapause will die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart wieder das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen ausrichten. Gefeiert werden soll vom 16. April bis zum 8. Mai – allerdings ohne Festzelte. Ebenfalls stattfinden soll vom 24. September bis 3. Oktober das historische Volksfest auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Im Vergleich zu 2018 soll die Zahl der Schausteller wohl deutlich erhöht werden, auch eine historische Geisterbahn soll es geben. Das Fest soll an die Anfänge des Volksfestes im 19. Jahrhundert erinnern.

Jazz Open in Stuttgart

Vom 7. bis 17. Juli soll es vor dem Stuttgarter Schloss wieder richtig gute Musik geben: bei den Jazz Open. Auftreten werden unter anderem Sting, Jamie Cullum, Larkin Poe sowie Jorja Smith und Celeste. Tickets gibt es hier.

Flammende Sterne in Ostfildern

Dieses Jahr soll es im Scharnhauser Park in Ostfildern wieder romantisch und aufregend zugleich werden – beim internationalen Feuerwerksfestival namens Flammende Sterne. Die Veranstaltung ist für das Wochenende zwischen dem 19. und 21. August geplant. Zusätzlich zu den drei Feuerwerken gibt es Livemusik, Lasershows, einen Markt sowie gastronomische Angebote. Ein Tagesticket gibt es für 21 Euro, Kinder unter 13 Jahren haben freien Eintritt. Der Vorverkauf soll im Frühjahr 2022 hier beginnen.

Schäferlauf in Markgröningen

Immer am letzten Wochenende im August verwandelt sich Markgröningen im Kreis Ludwigsburg von einer Kleinstadt zu einer kleinen Metropole. Dann nämlich steht der Schäferlauf an – und rund 100 000 Menschen kommen, um bei diesem Spektakel dabei zu sein. Das Fest soll Moderne und Tradition miteinander verbinden, ein Höhepunkt ist das Wettrennen von Schäferinnen und Schäfern barfuß über ein Stoppelfeld. Dieses Jahr ist der Schäferlauf für die Tage zwischen 26. und 29. August geplant. Um an diesen Tagen in die Innenstadt zu kommen, braucht man eine Festplakette für vier Euro. Das Zusehen beim Schäferlauf übers Stoppelfeld kostet 13 Euro auf der überdachten Tribüne, 7,50 Euro auf der nicht-überdachten Tribüne. Mehr Informationen gibt es hier.

Pferdemarkt in Bietigheim

Zum Ende der Sommerferien hin, zwischen dem 2. und 6. September, steht in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) der Pferdemarkt an. In den vergangenen zwei Jahren ist der Pferdemarkt ausgefallen, nun hoffen die Veranstalter, dass er dieses Jahr stattfinden kann. Beim Pferdemarkt gibt es Reit- und Springturniere sowie Ponyreiten für Kinder, aber auch einen Festzug, Krämermarkt, eine Heim- und Gartenausstellung, einen Rummelplatz sowie Livemusik. Mehr Informationen gibt es hier.

Technofestival in Wernau

Wo momentan noch Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler unterwegs sind, wird am 16. und 17. September zu Techno gefeiert. Am Wernauer Eisstadion im Kreis Esslingen findet das Stuttgart Techno and Rave Festival (STAR) statt. Es soll drei Bereiche mit unterschiedlicher Musik geben, außerdem sind Aftershowpartys geplant. Tickets gibt es ab 19,90 Euro hier.

KSK Music Open in Ludwigsburg

Beim KSK Music Open im Ludwigsburger Schloss sollen dieses Jahr unter anderem Sarah Connor und Revolverheld auftreten. Außerdem präsentiert Tobias Sammet die Rock-/Metaloper Avantasia und es gibt 90er Musik live. Die Konzerte sind zwischen Ende Juli und Anfang August. Informationen zu Tickets gibt es hier.

RIN und Bausa in Bietigheim-Bissingen

Es ist schon verrückt, dass drei der erfolgreichsten Rapper aus einer 43 000-Einwohner-Stadt im Kreis Ludwigsburg kommen, nämlich Shindy, Bausa und RIN. Am Samstag, 25. Juni, treten zwei von ihnen gemeinsam auf: Bausa und RIN. Das Open Air beginnt um 19 Uhr beim Festplatz am Viadukt in Bietigheim. Tickets gibt es ab 49,90 Euro.

Mallorca-Stimmung in Böblingen

Wer auf Schlagermusik steht, der sollte sich den 13. August 2022 freihalten. Dann nämlich steht das Mallorca-Total-Festival auf dem Flugfeld in Böblingen an. Zu Gast sind hochkarätige Musiker dieser Szene wie etwa Mickie Krause, Mia Julia, Almklausi oder Oli P. Ein reguläres Ticket kostet 27,90 Euro.

In Extremo auf der Esslinger Burg

Die Vorstellung ist erst einmal schwierig: Schreiende Rocker in einer Umgebung, in der sonst Sonntagsspaziergänger unterwegs sind. Doch eigentlich passt es sehr gut, dass die Gruppe In Extremo am 23. Juli auf der Burg in Esslingen auftritt. Denn die Musik der sechs Männer wird dem Mittelalter-Rock zugeordnet – wo also könnten die Musiker besser auftreten als auf einer Burg? Das haben sich wohl auch die Fans gedacht, denn das Konzert ist bereits ausverkauft.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Fünf Tipps, um Aussortiertes loszuwerden