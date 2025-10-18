Konzerte: Katy Perry beginnt Deutschland-Tour in Hannover

Die US-Sängerin landet mit einer Sci-Fi-Show in Hannover. Abseits der Musik sorgte sie zuletzt mit einem Flug ins Weltall für Aufsehen ‒ und durch innige Fotos mit dem Ex-Premier Kanadas.
Hannover - Mit einer spektakulären Science-Fiction-Show hat US-Sängerin Katy Perry in Hannover ihre Deutschland-Tour begonnen. Die 40-Jährige ist mit ihrer "The Lifetimes Tour" erstmals seit sieben Jahren wieder auf Tournee. Los ging es im April in Mexiko, enden soll die Tournee im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten.