Sonst hält er sich zurück. Aber nun hat sich Wolfgang Schuster mit Vehemenz in die Lokalpolitik eingemischt. In einer Rede hat er gemahnt, bei dem Projekt endlich zu handeln.
Der Ort und der Zeitpunkt waren sicher kein Zufall. Beim Abschied von Andreas Kroll, der 21 Jahre lang fürs Veranstaltungsgeschäft der Stadt zuständig gewesen ist, war jeder da, der sich auskennt, wie man Menschen unterhält, und was es dafür braucht. Und als gewiefter Politiker weiß der ehemalige Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, was er sagt, wie er es sagt, und vor allem, wo und vor wem er es sagt, damit es Gehör findet.