1 Depeche Mode, früher im Oz, später traten sie im Stadion auf. Foto: Lichtgut/ Oliver Willikonsky

Die Pandemie wirkt nach. Die Veranstalter beklagen, dass die Besucher noch immer lieber zu Hause bleiben als zu Konzerten zu gehen. Sie fürchten, dass ihre Branche zugrunde geht. Und bitten um Hilfen vom Land.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Oz traten sie erstmals auf. In grauer Vorzeit, damals 1982, als sie noch keine große Nummer waren. „Kraftwerk meets Bay City Rollers“, schrieb der Musik-Express über Depeche Mode, das Publikum nahm den Auftritt in dem Stuttgarter Club eher gleichgültig zur Kenntnis. 40 Jahre später gehen die Karten für ihre Shows weg wie geschnitten Brot. Darf es noch ein bisschen mehr sein? 200 Euro muss zahlen, wer Depeche Mode in der Waldbühne in Berlin sehen will.