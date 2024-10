1 Johannes Strate und Revolverheld sind seit fast 20 Jahren als Band erfolgreich. Foto: imago images/Future Image/Michael Kremer

Schon seit fast 20 Jahren rockt Revolverheld die Republik. Grund genug für die Hamburger Musiker, ihr großes Jubiläum gebührend mit einer Tournee zu feiern. Das gaben die Musiker heute bekannt.











Seit Ende 2004 musizieren Frontmann Johannes Strate (44) und Co. als Revolverheld. Das 20-jährige Jubiläum wird die Erfolgsgruppe im kommenden Jahr gebührend feiern. Ab Mai sind Open-Air-Konzerte in ganz Deutschland geplant. Das gab die Gruppe am 15. Oktober unter anderem auf X bekannt.