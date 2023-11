Nachdem die amerikanische Sängerin ihre „Summer Carnival World Tour“ im Oktober abbrechen musste, kündigte sie nun die Fortsetzung an. Auch drei Shows in Deutschland sind geplant – alle Details.

Pink kündigt Konzerte in Deutschland an. Erst im Oktober musste die amerikanische „So What“ – Sängerin ihre „Summer Carnival World Tour“ aufgrund gesundheitlicher Probleme unterbrechen.

In einem Instagram-Post gab sie nun bekannt, bald wieder auf der Bühne zu stehen. „I’m coming back, so you better get the party started“ („Ich komme wieder, also fangt schon mal mit der Party an“), schreibt sie zu ihrer Ankündigung und spielt damit auf einen ihrer erfolgreichsten Hits „Get The Party Started“ von 2001 an.

Lesen Sie auch

Der 44-jährige Superstar wird die zweite Runde der Stadion-Tour im Februar in Australien und Neuseeland beginnen und ab Juni in Europa beenden. Im Sommer stehen Stadionkonzerte in Städten wie Kopenhagen, Amsterdam, Brüssel und das „Finale“ in Stockholm auf dem Programm.

Drei Mal steht Pink in Deutschland auf der Bühne

Noch vor der letzten Show in Schweden tritt der Superstar auch drei Mal in Deutschland - in Leipzig, Stuttgart und Mönchengladbach – auf. Die offiziellen Termine wurden bereits bekannt gegeben:

•17. Juli 2024 – Leipzig, Red Bull Arena

•19. Juli 2024 – Stuttgart, MHP Arena

•21. Juli 2024 – Mönchengladbach, Borussia-Park

Tickets: Vorverkauf und Preise

Tickets für Pink gibt es über den Anbieter Eventim. Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, den 24. November um 10 Uhr, heißt es auf der Webseite. Wer Kunde des Mobilfunkanbieter O2 ist, kann schon früher Tickets ergattern. Bereits ab Mittwoch, den 22. November können sich Kunden „Priority Tickets“ im Vorverkauf sichern.

Wie viel die Tickets kosten ist noch nicht bekannt. In der ersten Schleife ihrer Tournee in Deutschland starteten die Preise für ein gewöhnliches Ticket bei 95 und für ein VIP Package bei 386,50 Euro, wie es in einem Artikel des Redaktions Netzwerk Deutschland heißt. Wie ähnlich die Preise sein werden, wird sich erst kurz vor dem Vorverkauf zeigen.