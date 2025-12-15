Konzerte in der Liederhalle: Frohlocken im Doppelpack

Frieder Bernius und Hans-Christoph Rademann haben in Stuttgart mit Bachs Weihnachtsoratorium begeistert.
Samstagabend im Hegelsaal. Bach tänzelt. Er schwebt. Unter der Leitung von Frieder Bernius hat der Eingangssatz der ersten Kantate von Bachs Weihnachtsoratorium alle Erdenschwere abgelegt. Die Streicher seines Stuttgarter Barockorchesters legen kaum Druck auf ihre Bögen, der Stuttgarter Kammerchor singt das „Jauchzet, frohlocket“ wie aus einem einzigen Mund. Die Musik klingt leise, filigran und wie im Konjunktiv: als sei das Schöne, das für so Viele zur Vorweihnachtszeit unbedingt dazu gehört, eher Behauptung und Möglichkeit als Realität. Alles ist Klang, und so bleibt das in diesem Konzert, das sein Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde in Atem hält.